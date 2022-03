Tourengeher bei Lawinenabgang im Gesäuse schwer verletzt

Ein einsatzreiches Wochenende hat der Bergrettungsdienst Gesäuse hinter sich. Bei besten Wetter und vermeintlich geringer Lawinengefahr zog es zahlreiche Wintersportler in die Berge – nicht alle kehrten unverletzt zurück. So wurde ein Skitourengeher am Samstag bei einem Lawinenabgang an der Nordseite des Hexenturms schwer verletzt. Der Mann wollte gemeinsam mit einem Begleiter durch das steile Bärenkar aufsteigen, als das Duo gegen 7:30 Uhr eine Schneebrettlawine auslöste.

300 Meter weit mitgerissen

Der Ältere der beiden wurden von den Schneemassen rund 300 Meter durch felsdurchsetztes Gelände mitgerissen, jedoch nicht verschüttet. Sein Kollege konnte sich an einem Busch festhalten und blieb weitgehend unversehrt. Er setzte die Rettungskette in Gang und wurde später von der Bergrettung ins Tal begleitet, während der Schwerverletzte mittels Helikopter in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Im Gesäuse herrschte zum Unfallzeitpunkt mit Warnstufe 1 auf der fünfstufigen Skala geringe Lawinengefahr. "Vereinzelte Gefahrenstellen liegen in den Hangrichtungen Nord. Eine Schneebrettauslösung kann an schattseitigen, extrem steilen Hängen nicht ausgeschlossen werden", hieß es im Bericht des Lawinenwarndienstes Steiermark. Erst am Freitag waren, wie berichtet, bei einem Lawinenabgang in einer nordseitigen Steilrinne am Ötscher drei Männer ums Leben gekommen.

Trio verlor ein Mitglied

Es war dies nicht der einzige Einsatz für die Bergretter im Gesäuse. Am Samstag zu Mittag galt es einem Skitourengeher zu helfen, der sich bei der Abfahrt vom Festkogel am Knie verletzt hatte. Er wurde mittels Tau geborgen und vom Notarzt beim Rüsthaus Johnsbach versorgt.

In den frühen Abendstunden benötigte eine dreiköpfige Gruppe die Hilfe der Bergretter. Bei der Abfahrt vom Gscheideggkogel war plötzlich ein Mitglied des Trios nicht mehr auffindbar. Es wurde eine Suchaktion mit zwei Hubschraubern und 20 Einsatzkräften gestartet. Ein Alpinpolizist traf den vermeintlich Vermissten unterdessen im Tal.

Inzwischen hatte die Gruppe aber ein weiteres Problem – trotz Stirnlampen konnten sie in der Dunkelheit nicht mehr abfahren und entschlossen sich zu Fuß abzusteigen. Sie wurden erschöpft von einer Bergrettungsmannschaft gefunden und mit dem Einsatzfahrzeug Ranger ins Tal gebracht.

Bei Abfahrt Bein gebrochen

Am Sonntag verletzte sich ein Skitourengeher bei der Abfahrt vom Lahngangkogel. Er kollidierte mit einem Baum und brach sich dabei ein Bein. Der Notarzthubschrauber barg den Verletzten mittels Tau. Am Landeplatz auf der Kaiserau wurde er von Notarzt und Bergrettern versorgt und anschließend ins UKH Kalwang geflogen.

Auch in Oberösterreich hatten die Bergretter alle Hände voll zu tun: Am Samstag gab es zwei Einsätze in der Pyhrn-Priel-Region, am Sonntag verletzten sich zwei Snowboarder bei der Abfahrt im freien Gelände am Dachstein-Krippenstein.