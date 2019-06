Toter Säugling in Park in Wien gefunden

Der neugeborene Bub war in Handtücher und eine Damenstoffhose eingewickelt, berichtete die Polizei am Dienstag. Laut Ermittlungen sei das Kind bereits drei bis sieben Tage in dem Park gelegen. Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung.

