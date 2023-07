Toter nach Festival im Waldviertel gefunden

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Mittwoch einen Online-Bericht der "NÖN". Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten war demnach leblos in einem Auto entdeckt worden. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei ist am Dienstagnachmittag in Kenntnis gesetzt worden. Der Wagen samt Anhänger war auf einer Wiese abgestellt. Die Staatsanwaltschaft Krems hat die Obduktion ebenso wie die Sicherstellung des Fahrzeuggespanns angeordnet.

