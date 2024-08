Toter Bub in Kitzbüheler Ache: Heute soll ein Urteil fallen

Zum Auftakt wurden Gutachten der Sachverständigen Petra Hatzer-Grubwieser von der Gerichtsmedizin Innsbruck erörtert. Ein geladener Zeuge war nicht erschienen, auf die Aussage eines Ermittlers wurde verzichtet.

Die Sachverständige hatte sich mit DNA- und sonstigen Spuren vom Tatort beschäftigt, unter anderem mit Spuren an der im Verfahren bereits diskutierten Flasche, mit der der Angeklagte laut eigener Aussage niedergeschlagen worden bzw. sich laut Staatsanwaltschaft selbst geschlagen haben soll. Auf dieser waren vom Opfer hinterlassene Spuren gefunden worden. An Scherben aus deren Trinkbereich sowie im Innenbereich seien auch Spuren einer unbekannten Person - möglicherweise eine "Trinkspur" - entdeckt worden, erörterte Hatzer-Grubwieser vor dem Geschworenengericht. Die Spur im Trinkbereich sei unter der Verschlusskappe gefunden worden: "Sie war somit keinen Umwelteinflüssen ausgesetzt."

"Gelegenheitspersonen"

Dass an der Unterseite der Flasche keine DNA des Angeklagten gefunden worden war, ließ die Gutachterin auf Nachfrage der Verteidiger nicht als Nachweis dafür gelten, dass diese nicht mit dem Kopf des Angeklagten in Berührung gekommen sei: "Da handelte es sich nur um den Bruchteil einer Sekunde und es waren Haare dazwischen". Auch bei Sicherung aller Scherben am Tatort würde sich ihre Erwartungshaltung nicht dahingehend ändern, ein anderes Ergebnis zu bekommen, so Hatzer-Grubwieser auf Nachfrage. "In einer idealen Welt" hätte man natürlich alle Scherben vorliegen.

Sämtliche weiteren Spuren, etwa am Opfer selbst, hatten im wesentlichen dem Angeklagten bzw. dessen Sohn zugeordnet werden können. An der Jacke des Vaters war bei verdächtigen Stellen kein Blut gefunden worden. An der Geldtasche und am Smartphone des Angeklagten wurden nur dessen eigene Abdrücke entdeckt. An wenigen Stellen wurden indes Spuren nachgewiesen, die von Polizisten oder Rettungskräften - sogenannten "Gelegenheitspersonen" - stammten. Nur an einer Stelle am Opfer - im Brustbereich - befand sich eine Spur, die bisher nicht zugeordnet werden konnte. Diese dürfte laut der Expertin allerdings nachträglich entstanden sein. Auf Nachfrage des vorsitzenden Richters Andreas Fleckl betonte die Expertin, dass aufgrund eines Nicht-Vorhandenseins von Spuren nicht mit Sicherheit bestimmte Schlüsse gezogen werden könnten: "Eine Berührung kann, muss aber nicht Spuren hinterlassen."

Angeklagter bestreitet Tat

Der Angeklagte hatte die vorgeworfene Tat stets vehement bestritten. Der Deutsche betrat am Donnerstag von Kameras begleitet und unter Blitzlichtgewitter der zahlreich erschienenen Medienvertreter den Verhandlungssaal. Auch die Frau des Mannes, die am zweiten Verhandlungstag als Zeugin ausgesagt hatte, war anwesend. Bereits die ersten beiden Verhandlungstage - besonders der Prozessauftakt - hatten für einen vollen Schwurgerichtssaal im Innsbrucker Landesgericht gesorgt. Die Zahl der für die Öffentlichkeit verfügbaren Plätze war deshalb begrenzt worden, ebenso jene für Vertreter der Presse.

Staatsanwalt Joachim Wüstner hatte zum Auftakt des Verfahrens vor den Geschworenen insbesondere auf belastende Indizien und Gutachten verwiesen. Videoaufnahmen würden etwa zeigen, dass sich jene Sektflasche, mit der ein angeblicher Unbekannter den Angeklagten niedergeschlagen haben soll, bereits vor der Tat im Kinderwagen befunden habe. Auch seien die Verletzungen und die lange Dauer der Ohnmacht nicht mit der Version des Vaters in Einklang zu bringen.

Großes Aufsehen

Die Verteidiger des 39-Jährigen - Mathias Kapferer und Albert Heiss - machten dagegen in den bisherigen zwei Verhandlungstagen am 17. und 18. Juli Zweifel geltend und argumentierten mit möglichen Versäumnissen bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit. So seien etwa Beweismittel nicht rechtzeitig gesichert worden. Auch die Ehefrau des 39-Jährigen und Mutter des verstorbenen Kindes sagte in einer emotionalen Aussage zugunsten des Angeklagten aus. Sollte der Prozess nicht vertagt werden, dürfte Donnerstagabend ein Urteil fallen.

In dem für großes Aufsehen sorgenden Fall war man ursprünglich von einem Raubüberfall auf den Vater ausgegangen. Doch nach monatelangen, intensiven Ermittlungen, bei denen sich keine heiße Spur nach dem angeblichen Räuber herauskristallisierte, geriet der 39-Jährige selbst ins Visier und wurde schließlich am 27. Februar 2023 festgenommen.

Der Beschuldigte muss sich jedenfalls neben des Verdachts des Verbrechens des Mordes auch wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten. Ihm droht bei einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft.

