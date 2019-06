Zehn Pythons in Wien auf der Straße entdeckt

Sie rief einen Freund zu Hilfe, der die Reptilien gemeinsam mit ihr in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf brachte, berichtete der WTV.

Wien. Die Tiere waren in einem großen Pappkarton, der auf dem Gehsteig von Unbekannten abgestellt worden war. "Sie wurden im WTV gleich in Augenschein genommen und dürften die Situation wohlbehalten überstanden haben", hieß es.

Zwar bevorzugen Pythons in der Regel höhere Temperaturen zwischen 26 bis 32 Grad, schätzen aber auch kühle Bereiche, in welche sie sich zurückziehen können. Sengende Hitze, wie sie aktuell herrscht, dürfte den Tieren jedenfalls nicht besonders gut tun, daher war die Hilfe sehr angebracht. Die Schlangen können sich nun kurz im WTV erholen. In weiterer Folge ist geplant, sie so schnell wie möglich an eine Einrichtung zu übergeben, wo man auf die Haltung von Reptilien spezialisiert ist.

Spaziergängerin wurde auf einen großen Pappkarton aufmerksam Bild: UNBEKANNT (WIENER TIERSCHUTZVEREIN)

Rätsel um toten Python im Burgenland

In Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gibt der Fund eines toten Python Rätsel auf.

Ein 61-jähriger Hausbesitzer fand die zwei Meter lange Schlange Donnerstagvormittag vor der Eingangstür und verständigte die Polizei. Die Schlange wurde von Mitarbeitern der Gemeinde abgeholt und entsorgt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Wie das verendete Reptil vor seine Tür gelangt ist, könne sich der Mann nicht erklären. Erhebungen wurden eingeleitet, um den Besitzer der Schlange ausfindig zu machen.

Wer hat den toten Python vor die Tür gelegt? Bild: UNBEKANNT (LPD BURGENLAND)

