Totalsperre der Brennerautobahn nach Lkw-Unfall

In Richtung Norden ist ein Fahrstreifen frei, teilte die Asfinag Montagnachmittag mit. Der Autobahnbetreiber appellierte, "bis auf weiteres keine Fahrten in Richtung Süden anzutreten". Die Bergung werde mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bereits eine Stunde nach dem Unfall bildete sich ein zehn Kilometer langer Rückstau. Wie die Polizei bestätigte, durchbrach der Lkw eine Leitschiene, als er in Richtung Norden unterwegs war. Ob und wie schwer der Fahrer verletzt wurde, war noch unklar. Rettungshubschrauber und Feuerwehr befinden sich an Ort und Stelle, hieß es.

