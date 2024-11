Tötung von Ehefrau in Slowenien - Iraner in Klagenfurt verhaftet

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend in einer Aussendung mitteilte, wurde der 39-Jährige "nach gezielten Fahndungsmaßnahmen" auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen. Er soll die 33-jährige Frau am Donnerstag mit Messerstichen getötet haben. Mit der Iranerin habe er drei minderjährige Kinder.

Die Festnahme sei unter Mithilfe des Einsatzkommandos Cobra erfolgt, hieß es von der Polizei weiter. Die Erhebungen sind noch im Gange, auch die Verfügungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt stünden noch aus. Der Mann hat bis zum gerichtlichen Beweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten.

Leiche der Frau wies Messerstiche auf

Die Leiche der Frau war am Donnerstag in der Früh auf dem Parkplatz des Flughafens Ljubljana entdeckt worden, berichteten slowenische Medien. Sie habe mehrere Messerstiche aufgewiesen. Der Täter sei flüchtig und habe Slowenien höchstwahrscheinlich schon verlassen, hieß es bereits kurz nach Bekanntwerden der Tat. In weiterer Folge wurde dann von den slowenischen Behörden ein EU-Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes ausgestellt, der nun in Klagenfurt vollzogen wurde.

