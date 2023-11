Tötung im Tiroler Itter: Weiter keine Erkenntnisse zu Motiv

Voraussichtlich am Sonntag werde das Gericht über eine weitere Anhaltung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum entscheiden.

Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, am Samstag. Voraussichtlich am Sonntag werde das Gericht über eine weitere Anhaltung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum entscheiden. Der Pole war bereits am Donnerstag als Tatverdächtiger festgenommen worden. Er befand sich jedoch in einem "psychisch auffälligen Zustand" und machte laut Staatsanwaltschaft wirre Angaben. Ein belastbares Geständnis oder Angaben zum Motiv haben die Ermittler daher weiter nicht vorliegen.

Der 30-Jährige und der 36-Jährige, der am Dienstagabend tot in seiner Wohnung gefunden worden war, hatten einander gekannt. Zwischen den beiden soll es zu Konflikten gekommen sein, so die Ermittlungen. Das Opfer kam laut Obduktion durch eine "massive Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Gegenstand gegen den Halsbereich" zu Tode.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper