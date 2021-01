Tödlicher Verkehrsunfall in Tirol: Lenker ohne Führerschein fuhr 81-Jährige nieder

Die 81-Jährige wurde beim Überqueren der Kaltenbacher Landesstraße (L300) vom Auto eines 85-Jährigen erfasst, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mit. Der Mann habe die Frau "plötzlich und unerwartet" im Scheinwerferlicht seines Autos gesehen und nicht mehr rechtzeitig anhalten können, hieß es. Er habe keine gültige Lenkerberechtigung gehabt. Die Frau habe durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben sei, teilte die Polizei weiter mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe bereits Dunkelheit geherrscht, künstliche Beleuchtung habe es keine gegeben. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion der 81-Jährigen sowie eine Sicherstellung des Autos angeordnet. Das Auto sei beschädigt worden, der Lenker unverletzt geblieben

