Tödlicher Unfall im Bezirk Liezen

Die in Österreich lebende Tochter des kroatischen Ehepaares wird vom Kriseninterventionsteam betreut.

Er war mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Kroate starb an der Unfallstelle, drei weitere Personen wurden verletzt. Die Ehefrau des Unfalllenkers musste mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg gebracht werden.

25 Meter in die Wiese geschleudert

Der Kroate hatte mit seinem Pkw - gegen 14.15 Uhr von Liezen kommend Richtung Schladming - noch einen Lkw gestreift, ehe es zum Frontalzusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Pkw kam. Dieser Wagen wurde 25 Meter weit in die Wiese geschleudert. Der Lenker, ein 58-jähriger Mann aus Innsbruck, und dessen Beifahrer - ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Hall in Tirol - erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schladming gebracht.

Tochter von Kriseninterventionsteam betreut

Unverletzt blieb der Lenker des Lkw, ein 39-jähriger Mann aus der Mongolei, obwohl er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und ebenfalls auf die angrenzende Wiese geriet. Die in Österreich lebende Tochter des kroatischen Ehepaares wurde verständigt, ein Kriseninterventionsteam wurde in Anspruch genommen, teilte die Polizei mit. Die B320 war für zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

