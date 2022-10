Tödlicher Unfall auf Hotelbaustelle in Gastein: Arbeiter stürzte 18 Meter ab

Der Steirer war laut Polizei im sechsten Stock mit Putzarbeiten beschäftigt, als ein Baustellenträger brach. Er stürzte 18 Meter in die Tiefe und starb noch an der Unfallstelle. Arbeiter hatten auf der Baustelle bei einem neu angelegten Liftschaft in verschiedenen Stockwerken eine Plattform mit Baustellenträgern, sogenannten "Dokaträgern", und Holzpfosten errichtet.