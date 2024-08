Tödlicher Badeunfall im Wolfgangsee: 24-Jähriger starb

Ein in der Steiermark lebender Türke (24) ging mit zwei Bekannten an einem öffentlich zugänglichen Seezugang baden. Nachdem die beiden Bekannten das Wasser kurz verlassen hatten, konnten sie den 24-Jährigen im See nicht mehr antreffen. Im Zuge einer Suchaktion wurde er gegen 17 Uhr leblos aus dem See geborgen.

Die Bekannten hatten über Notruf die Polizei verständigt. An der anschließenden Suchaktion waren Einsatzkräfte von Rettung, Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei unter Einsatz von Hubschraubern und Suchbooten beteiligt. Eine anwesende Ärztin konnte nur noch den Tod des jungen Manns feststellen. Weitere Hintergründe zur Todesursache wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Anwesende Bekannte und Familienangehörige vor Ort wurden von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

