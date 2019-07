Tödlicher Alpinunfall auf der Rax

Der Alpinunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Rax in Niederösterreich. Der Verunglückte hatte laut Polizei mit vier Begleitern eine Wanderung vom "Preiner Gscheid" aus über den Schlangenweg zur Heukuppe (Raxalpengipfel) unternommen. Beim Abstieg kam er ins Stolpern, verlor das Gleichgewicht und stürzte einen Abhang in felsdurchsetztes Gelände ab. Sämtliche Rettungs- bzw. Reanimationsversuche durch seine Kameraden blieben erfolglos, der Arzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.