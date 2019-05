Tödliche Kollision zwischen Pkw und Lkw nahe Knittelfeld

Die Ursache war am Nachmittag laut Polizei noch unklar. Der Unfall passierte in einem Baustellenbereich zwischen den beiden Abfahrten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost. Der Pkw-Lenker wurde im Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehren Spielberg, Sachendorf und Knittelfeld hatten sich noch um eine rasche Rettung des Lenkers bemüht, doch es war vergeblich. Sie bargen den Leichnam des Fahrers, dessen Identität vorerst noch nicht bekannt war. Der Lenker des Lkw erlitt leichte Verletzungen, hieß es in der ersten Information der Polizei.

