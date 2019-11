Von zwei Belgischen Schäferhunden zerfleischt: Gegen zwei Uhr früh entdeckte ein Soldat in der Kaserne des Jagdkommandos in Wiener Neustadt am 14. November die nackte Leiche seines 31-jährigen Kameraden. Die Hunde "Hati" und "Ragnar" hatten dem Mann, der sie in der Hundeanlage füttern wollte, Hose und Schuhe vom Leib gerissen und ihm schwere Fleischwunden und Bisse in den Hals zugefügt.