Tödliche Bakterien: Angeklagter Käserei-Chef bestreitet Vorwürfe

Fünf Menschen starben nach dem Verzehr von mit Listerien kontaminierten Produkten einer inzwischen geschlossenen Käserei in Gloggnitz, drei wurden schwer krank. Gestern musste sich der Ex-Betriebschef (39), ein gebürtiger Serbe, wegen grob fahrlässiger Tötung und grob fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Hergestellt wurde in dem Betrieb auch Kajmak, ein auf dem Balkan und in der Türkei beliebtes Milchprodukt. Der Gloggnitzer Kajmak wurde unter anderem in Restaurants angeboten. Der Beschuldigte verwies auf die angebliche Mitverantwortung jener Lokale. Kajmak sei trotz Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums "regelmäßig serviert" worden.

Eines der Opfer, eine 33-Jährige, schilderte, wie ihr nach dem Kajmak-Verzehr in einem Wiener Lokal schlecht und schwindelig geworden war. Zwölf Tage später kam es wegen der Listerien zur Frühgeburt, ihre Tochter musste künstlich beatmet werden und blieb wochenlang im Spital.

Der Angeklagte soll Hygienebestimmungen missachtet, vom Lebensmittelinspektor aufgetragene Mängelbehebungen nicht durchgeführt und Geräte nicht instand gehalten haben.

Zeugen berichten von Schimmel, Ungeziefer und toten Ratten in den Produktions- und Lagerräumen. Schon 2018 waren Listerien im Gully der Käserei nachgewiesen worden. 2019 fiel dieser Test wieder positiv aus. In den Produkten selbst sei damals aber "nichts nachweisbar" gewesen, sagte ein Lebensmittelinspektor.

Der Prozess wird im Jänner fortgesetzt.

