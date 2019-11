Tödliche Attacke: Zweites Tier war kein Diensthund

Nachdem am 13. November in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt ein Soldat des Jagdkommandos von zwei Hunden angefallen und getötet worden war, hat das Bundesheer gestern erste Zwischenergebnisse der Untersuchungskommission vorgelegt.

Demnach habe es bereits in der Vergangenheit mit einem der beiden Hunde Probleme gegeben. Das Tier soll im Februar 2019 bei einer Übung einen Hundeführer in den Arm und ins Bein gezwickt haben.

Der zweite Hund, der an dem Vorfall beteiligt war, war kein Diensthund des Heeres, sondern der Privathund eines Hundeführers. Dieser hatte das Tier an diesem Tag allerdings nicht wie vorgeschrieben offiziell bei der Kasernenverwaltung angemeldet. Gegen den Hundeführer wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet und bereits abgeschlossen.

Der Privathund war am Abend des Vorfalls alleine im Gästehundezwinger untergebracht. Der andere Hund befand sich in der Dienstzwingeranlage. Im Auslauf kamen beide Hunde zusammen und wurden vom später getöteten Hundeführer betreut und von ihm wie auch schon in der Vergangenheit mehrmals gefüttert.

Das 31 Jahre alte Opfer wurde am Donnerstag kurz vor 2.00 Uhr vor dem Zwinger tot aufgefunden. Warum ihn die Belgischen Schäferhunde attackiert hatten, ist weiterhin unklar. Zeugen des Vorfalls gab es keine.

Der Oberwachtmeister aus dem Bezirk Mödling war gegen 16.00 Uhr zur Zwingeranlage aufgebrochen, um die Hunde in der Kaserne zu betreuen. Beim Jagdkommando hat zwar jeder Hundeführer einen eigenen Hund, allerdings arbeitet jeder Militärhundeführer grundsätzlich mit jedem Tier. Der Diensthund des 31-Jährigen blieb in seinem Fahrzeug zurück. Der Großteil der Jagdkommando-Soldaten der Flugfeld-Kaserne befand sich auf einer Übung in der Steiermark, sagt Bundesheersprecher Michael Bauer. In der Nacht bemerkte der diensthabende Offizier dann die zwei freilaufenden Belgischen Schäferhunde.

Der Offizier weckte einen anderen Hundeführer auf, der die beiden Tiere wieder einsperrte und den getöteten Kollegen vor dem Zwinger fand. Dieser hatte massive Bisswunden erlitten.