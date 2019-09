Tod an 54-Jähriger bleibt weiterhin rätselhaft

Noch ist unklar, ob jener Verdächtige, der bereits in U-Haft sitzt, für den Tod der Frau verantwortlich ist, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio den OÖN. Bei dem 57-Jährigen handelt es sich um einen gebürtigen Wiener, der in Kärnten wohnt und nicht, wie zunächst kolportiert, um einen Oberösterreicher.

Die Leiche war am Montag in einer Wohnung im Bezirk St. Veit an der Glan gefunden worden. Über die näheren Umstände hielt sich die Polizei mit Berufung auf die laufenden Ermittlungen bedeckt. Bei der Toten wurden Hinweise auf Gewalteinwirkung gefunden. Ersten Angaben zufolge habe zwischen der Frau und dem 57-Jährigen ein "Naheverhältnis" bestanden. "Die beiden haben sich auf jeden Fall gekannt", sagte der Polizeisprecher. Beide dürften der Alkoholikerszene zuzuordnen sein. Der Verdächtige soll gestanden haben, das Opfer misshandelt zu haben.

