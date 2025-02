Tiroler wollte sich von Balkon abseilen: abgestürzt und verletzt

Der Mann war in der Früh versehentlich in der Wohnung eingesperrt worden. Am Nachmittag verknotete er schließlich ein Seil und wagte den Abstieg. Nach circa einem Meter riss dieses jedoch, er stürzte rund sieben Meter ab und schlug auf einem Schotterbett auf. Er wurde laut Polizei ins Spital eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.