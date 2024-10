Tiroler Spionageprozess: Teilschuldsprüche und ein Freispruch

Prozess in Innsbruck (vowe)

Die Erstangeklagte sowie der Zweitangeklagte wurden vom Geschworenengericht wegen der Weitergabe von Informationen über hierzulande aufhältige Landsleute an den türkischen Geheimdienst MIT zu unbedingten Geldstrafen in Höhe von 3.240 Euro bzw. 2.700 Euro verurteilt. Der Drittangeklagte wurde davon hingegen freigesprochen.

Das Geschworenengericht sah somit im Falle der Erst- sowie des Zweitangeklagten das Vergehen des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs als erwiesen an. Ein Freispruch erfolgte für sie hingegen hinsichtlich des Vorwurfes der Überlieferung an eine ausländische Macht. Dabei sollten sie zwei Männer mittels Vortäuschung eines Goldgeschäftes in die Türkei gelockt haben, wo diese schließlich vermeintlich vom Nachrichtendienst Milli Istihbarat Teskilati verhört wurden. Die Urteile waren vorerst nicht rechtskräftig.

