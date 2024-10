Tiroler Polizei übersah Mail mit Bombendrohung gegen Innsbrucker Bahnhöfe

Am Innsbrucker Haupt- und Westbahnhof werde eine Bombe hochgehen. Und zwar um 18.30 Uhr. Ein derart lautendes Drohmail war am Donnerstagnachmittag bei der Landespolizeidirektion Tirol eingelangt. Ein großangelegter Polizeieinsatz und umfangreiche Evakuierungen hätten die Folge sein sollen. Passiert ist allerdings nichts davon. Denn: Das Schreiben wurde erst gegen 21 Uhr gelesen, wie die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch berichtet. Der zuständige Mitarbeiter hatte es schlicht übersehen.

Die Tiroler Polizei bedauerte den Vorfall und versicherte, jede Drohung ernst zu nehmen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Bahnhöfe wurden trotz verstrichener Frist intensiv durchsucht, Sprengstoff wurde keiner gefunden.

Bombendrohungen häufen sich

Bombendrohungen dieser Art häuften sich in den vergangenen Wochen. Nach der anonymen Bombendrohung gegen den Linzer Hauptbahnhof am 1. Oktober, folgten ebensolche gegen weitere österreichische Bahnhöfe. In Oberösterreich folgten darauf zudem Drohungen gegen zwei Linzer Bildungseinrichtungen: Am Freitag war die Otto-Glöckel-Schule betroffen, gestern, Dienstag, das Gymnasium in der Ramsauerstraße (die OÖN berichteten).

