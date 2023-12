Tiroler Polizei nahm 26-jährigen Parfümdieb fest

Der Slowake, gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet besteht, soll nicht nur am Freitag in einem Drogeriemarkt hochpreisiges Parfüm gestohlen haben, ihm werden auch fünf Ladendiebstähle im Raum Schwaz und Jenbach seit Mitte November vorgeworfen. Der 26-Jährige verweigert die Aussage, über ihn wurde Untersuchungshaft verhängt, so die Polizei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.