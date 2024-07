Tiroler ÖVP-Parteizentrale erneut mit Farbe besprüht

Das Gebäude in der Fallmerayerstraße wurde großflächig "mit Farbbeuteln beworfen", bestätigte die Polizei in einer Aussendung. Auch brachten die unbekannten Täter mit Lackspray Schriftzüge an. Zudem wurden vor dem Gebäude parkende Autos beschädigt. Die Zentrale der Volkspartei war zuletzt bereits im März Ziel einer Farbattacke gewesen.

Zuletzt wurde die Fassade neu gestrichen. Die Schmierereien hatten nun offenbar erneut zum Ziel, Morde an Frauen in Österreich anzuprangern. Ob es sich um dieselben Täter handelte, war unklar. Die Ermittlungen waren im Gange.

"So kann es nicht weitergehen"

Scharf verurteilt wurde die Attacke auf die ÖVP-Zentrale indes von Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger. Die Tiroler FPÖ könne ein Lied davon singen, würden doch deren Einrichtungen in Innsbruck regelmäßig von Vandalen in der Nacht verunstaltet, verwies Abwerzger auf vorherige Vorfälle. Und der Landesparteichef wartete mit einer politischen Forderung auf: ÖVP-Innenminister Gerhard Karner müsse nun endlich einen besseren Schutz von Einrichtungen politischer Parteien durch die Polizei sicherstellen: "So kann es nämlich nicht weitergehen."

