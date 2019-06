Tiroler knackte Lotto-Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen Euro

Für seinen Solo-Sechser erhält er rund 3,5 Millionen Euro, und das ist der zweithöchste Sechser im heurigen Jahr.

Im Vorjahr war es keinem einzigen Tiroler bzw. keiner einzigen Tirolerin geglückt, die "sechs Richtigen" zu tippen, und heuer gibt es bereits drei Sechser in Tirol, berichteten die Österreichischen Lotterien am Pfingstmontag. Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus-Sechser der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro erwartet.

Einen Sologewinn gab es beim Joker. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und seine Entscheidung, das "Ja" anzukreuzen, wurde mit rund 283.600 Euro belohnt.