Tiroler Hotelier öffnet auch für Ungeimpfte

Aus einem Schreiben, das an der Rezeption des Vier-Sterne-Betriebs "Das Kronthaler" aufliegt und derzeit in sozialen Medien die Runde macht, geht hervor, dass man nicht kontrollieren will, ob Gäste die geltenden Corona-Regeln einhalten. Diesen zufolge dürfen nur geimpfte oder genesene Personen in Beherbergungsbetrieben unterkommen.

"Das Kronthaler soll für Sie eine Oase der größtmöglichen Normalität sein. Dafür setzen wir voraus, dass Sie geschützt sind – immunisiert, getestet, genesen oder sogar geimpft. Daher fragen wir Sie nicht aktiv nach Ihrem Gesundheitsstatus", heißt es in den Schreiben wortwörtlich.

"Gefühlsmäßig vernünftiges Abstandhalten"

Auch auf das Tragen von Masken könne man verzichten, für die Mitarbeiter sei das ohnehin unzumutbar. Stattdessen setze man auf "gefühlsmäßig vernünftiges Abstandhalten". Dass man mit diesem Vorgehen auch Gäste abschreckt, scheint den Verantwortlichen egal zu sein. Denn wem die Ausrichtung des Hauses "zu wenig regierungs- und verordnungsgetreu" sei, den entlasse man gerne und ohne Stornokosten aus seinem Beherbergungsvertrag, heißt es weiter.

"Gesundheitsstatus geht mich nichts an"

Der Tiroler Tageszeitung (TT) erklärte der Chef des Hauses, Günther Hlebaina, seine Beweggründe: "Ich bin nicht der Handlanger eines Staates, dessen Verordnungen sehr hinterfragenswürdig sind. Der Gesundheitsstatus meiner Gäste geht mich nichts an".

Dass ihm wegen des Verstoßes gegen das Corona-Maßnahmengesetz hohe Strafen drohen, sei ihm bewusst. Er werde sich dagegen zur Wehr setzen, sagte er der TT. Dem Betrieb drohen Strafzahlungen in Höhe von 3.600 Euro. Aber auch Hotelgäste können mit bis zu 1.450 Euro zur Kasse gebeten werden. Laut Hlebaina seien sechs Gäste wegen des Schreibens abgereist, zwölf hätten deshalb erst gebucht.