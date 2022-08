Tiroler Abfahrverbote brachten 56.000 Zurückweisungen seit Pfingsten

Alleine im Bezirk Reutte waren es über 30.000 Zurückweisungen, im Bezirk Innsbruck-Land waren es 24.000. Die Abfahrverbote gelten noch bis 11. September jeweils an den Wochenenden.

"Die Fahrverbote zeigen auch in der heurigen Sommersaison ihre Wirkung: In den Ortsgebieten kam es größtenteils zu keinen Stauungen und der Verkehrsfluss blieb fließend", resümierte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Auch LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) betonte, dass Tirol an der Maßnahme festhalten wolle: "Die Fahrverbote sind eine notwendige und mittlerweile bewährte Notmaßnahme angesichts dieser Belastung. Daher werden auch an den kommenden Wochenenden die Fahrverbote wieder gelten und streng kontrolliert werden, sodass die Verkehrs- und Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und unsere Gäste sichergestellt ist".

Abfahrverbote auch in Bayern

Reutte und Innsbruck-Land waren jedenfalls die Bezirke mit den meisten Zurückweisungen seit Wiederaufnahme der Fahrverbote. Im Bezirk Kufstein waren es indes 2.000 Zurückweisungen, in Innsbruck nur 450, berichtete Günther Salzmann von der Landesverkehrsabteilung der Tiroler Polizei. Er meinte, dass die Reisenden Verständnis für die Verbote zeigen würden. Ziel-, Quell-, und Anrainerverkehr sind ausgenommen.

Auch Bayern führte zuletzt als Reaktion auf die Tiroler Lkw-Blockabfertigungen solche Abfahrverbote ein. Dadurch sollte verhindert werden, dass Lkw, die den Autobahn-Rückstau wegen der Blockabfertigung bei der Einreise nach Tirol umfahren wollen, kleinere Straßen abseits der Autobahn verstopfen und in Anlieger-Gemeinden für Chaos sorgen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Juli. Die Lkw-Blockabfertigungen - also wenn nur eine gewisse Anzahl von Lkw über die Tiroler Grenze gelassen werden - sind seit Jahren Streitpunkt zwischen den Nachbarn Tirol und Bayern. Letztere drohten wiederholt mit EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Tirol, da die Maßnahme rechtswidrig sei.