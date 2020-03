Tirol verhängt Ausgangssperre

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Tirol gestern zu einer der gravierendsten Maßnahmen gegriffen. Landeshauptmann Günther Platter (VP) verhängte eine Ausgangssperre für das ganze Land. Ausnahmen gibt es nur in Notfällen oder für den Weg zur Arbeit oder zum Lebensmitteleinkauf.

Die Ausgangssperre gilt seit gestern. Zudem müssen "Nicht-Tiroler" – also Menschen, die in Tirol nicht ihren Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz samt gewöhnlichem Aufenthalt haben – das Land unverzüglich verlassen. "Ich weiß, ich verlange sehr viel von Ihnen. Aber es ist notwendig", erklärte der Tiroler Landeshauptmann Platter.

> Video: LH Platter verhängt Ausgangssperre in Tirol

Vor allem in skandinavischen Ländern übt man jedoch heftige Kritik an Tirol. Die Maßnahmen seien viel zu spät getroffen worden, wohl aus Rücksicht auf die dortigen Tourismusbetriebe, so der Vorwurf. Zudem habe man in Tirol zu spät und zu nachlässig getestet.

Für Dänemark, Norwegen und Schweden gilt Tirol als ein Haupt-Quell-Land für die Corona-Ausbreitung. In Dänemark haben sich mit Stand Freitag 265 der 785 Erkrankten in Tirol angesteckt. Island hatte schon am 5. März Ischgl zum Risiko-Gebiet erklärt und alle Reisenden, die ab 29. Februar heimkamen, unter Quarantäne gestellt.

In Tirol weist man die Kritik zurück, man habe sofort nach Vorliegen gesicherter Daten reagiert und unter anderem die Wintersaison beendet. Tirol wurde allerdings mittlerweile auch in Deutschland vom renommierten Robert-Koch-Institut neben Madrid zu einem Hochrisiko-Gebiet erklärt.

