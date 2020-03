Skigebiete sperren zu, alle Hotels in Tirol werden geschlossen

Mit Ablauf Sonntag, 15. März, werden alle Skigebiete geschlossen. Ebenso werden Beherbergungsbetriebe nach dem 16. März behördlich gesperrt. Der Montag wurde deshalb gewählt, damit die Gäste geordnet ihre Rückreise antreten können, hieß es. In Tirol sind alle Hotels von der Schließung betroffen, also nicht nur jene in den Skigebieten. Dies betonte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Ausnahmen gebe es nur für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich.

Auch im Westen ist mit Montag die Skisaison zu Ende. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Tourismusvertretern getroffen worden, teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mit: "Für uns steht die Gesundheit unserer Gäste, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Vorarlberger Bevölkerung an erster Stelle."

Tirol war jenes Bundesland, das am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Bisher wurden 132 Personen positiv getestet. Besonders der beliebte Skiort Ischgl im Paznauntal kann, wie berichtet, als Ausbreitungsherd bezeichnet werden. Fast die Hälfte der Fälle weist einen Bezug zu Ischgl auf.

Ursprünglich dürfte die Infektionskette von der Bar "Kitzloch" ausgegangen sein - ein Barmitarbeiter hatte sich infiziert. Noch gestern Abend hatte es seitens des Landes geheißen, dass lediglich das Skigebiet in Ischgl für zwei Wochen geschlossen wird. auch etliche Touristen mit SARS-CoV-2 infiziert.

Hotel unter Quarantäne

Auch in Salzburg haben sich die Fälle im Tourismus in den vergangenen Tagen gehäuft: Am Donnerstagabend musste in Tweng im Salzburger Lungau ein Hotelbetrieb unter Quarantäne gestellt werden. Drei Gäste aus Deutschland, die zuvor in diesem Betrieb genächtigt hatten, wurden in ihrer Heimat positiv auf das Coronavirus getestet.

Von der Quarantäne betroffen sind die Betreiber und Mitarbeiter. Insgesamt handelt es sich dabei um zehn Personen, teilte das Land Salzburg mit. In der Pension befinden sich außerdem 83 Gäste, die über Nacht unter Quarantäne in der Unterkunft bleiben und dann unter Auflagen nach Hause reisen können.

Auch Wurzeralm sperrt zu

Auch in Oberösterreich sperrt ein Skigebiet vorzeitig zu: Die Wurzeralm stellt den Skibetrieb zwei Wochen früher als geplant ein. Der letzte Skitag ist demnach der 15. März. Grund dafür seien die vielen Stornierungen, hieß es am Donnerstagnachmittag. Der Skibetrieb in Hinterstoder sei wie geplant bis zum 13. April 2020 bei "momentan besten Schneeverhältnissen" möglich.

"Rasanter Anstieg"

Die Zahl der Infizierten in ganz Österreich ist am Freitag auf über 400 gestiegen. Die meisten Fälle gibt es mit 132 in Tirol. In Niederösterreich wurden 63 Personen, in Wien 74, in der Steiermark 44, in Oberösterreich 68, in Salzburg 20, im Burgenland sechs, in Vorarlberg (17) und Kärnten vier positiv getestet.

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie setzt die Regierung weitere Maßnahmen. So soll es in Spitälern weitgehende Besuchsverbote geben, Kirchen und Religionsgesellschaften setzen ab Montag Gottesdienste und Feste mit Gläubigen weitgehend aus. Es soll keine Hochzeiten und Taufen geben. Betriebe können Mitarbeitern mit Betreuungspflichten Sonderbetreuungszeiten gewähren. Am Freitag werden weitere Maßnahmen bekannt gegeben – Zum Artikel.

