Tirol: 471 Menschen wieder gesund - 2502 Testergebnisse ausständig

Die gute Nachricht war dagegen, dass insgesamt 471 Menschen die Infektion überstanden haben und wieder als gesund erklärt werden konnten - alleine im Laufe des Dienstags betraf dies 84 Personen.

Mit 1914 Infizierten war Dienstagvormittag im Vergleich zum Vortag die Zahl der Neuinfektionen erstmals rückläufig, die aktuellen Zahlen zeigten jedoch wieder einen Anstieg. 2502 Testergebnisse waren noch ausständig. Außerdem verstarben zwei weitere Personen: Eine 80-jährige Frau im Bezirk Innsbruck-Land sowie im Bezirk Kitzbühel eine 59-jährige Frau. Beide hatten Vorerkrankungen.

Der Bezirk Landeck war mit 386 Infizierten in Tirol noch der am stärksten vom Virus betroffene Bezirk. An zweiter Stelle lag die Stadt Innsbruck mit 313 Infektionen.

Das Land wies darauf hin, dass die Zahlen des Dashboards des Gesundheitsministeriums noch nicht vollständig aktualisiert seien. Die vom Land mitgeteilten Zahlen stammen aus der Landeswarnzentrale, hieß es. Außerdem führe das Gesundheitsministerium - im Gegensatz zum Land - die Zahl aller jemals positiv getesteten Personen an, ohne die wieder Genesenen abzuziehen. Daraus ergäbe sich ein zahlenmäßiger Unterschied.

