TikTok-Videos: Aktion scharf der Wiener Polizei

Eine Jugendliche in Wien, die laut Polizei dafür bekannt ist, sich bei Prügeleien filmen zu lassen, hatte angekündigt, sie sei "heute in der Innenstadt zu sehen". Weil sie mehr als 100.000 Follower hat, wurde am Donnerstag ein massiver Zustrom junger Fans befürchtet. Deshalb und um befürchtete Straftaten zu verhindern, führte die Exekutive am Donnerstag Schwerpunktkontrollen durch.

Die Bilanz: Es kam zu 132 Identitätsfeststellungen, 54 Anzeigen und 21 Organstrafmandaten aufgrund der Covid-Maßnahmenverordnung und dem Suchtmittelgesetz. Insgesamt sei der Zustrom aber rückläufig gewesen, so die Wiener Polizei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.