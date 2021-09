Tierquälerei: VGT veröffentlichte Videos von Schächtungen

Gemeinsam mit dem Verein RespekTiere sei Strafanzeige wegen Tierquälerei gegen zwei Betriebe bei den zuständigen Staatsanwaltschaften eingebracht worden. Wegen Amtsmissbrauchs angezeigt worden seien zudem Kontrollorgane, wurde in einer Aussendung betont. Die Aufnahmen würden Kontrollversagen belegen.

In einem Betrieb im Bezirk Korneuburg seien für wenige Stunden am Vormittag Tierärzte zu sehen, so der VGT. In dieser Zeit würden die Tiere betäubt. "Doch noch vor Mittag verschwinden die Kontrollorgane einfach. Sie sind bis zum Abend nicht mehr zu sehen." Hunderte Schafe seien über zwei Tage ohne Betäubung und ohne Kontrolle getötet worden. In einem zweiten Betrieb im Bezirk Wiener Neustadt seien Kontrollorgane während des gesamten Schlachttages nicht zu sehen. Betäubungen seien zwar in den meisten Fällen durchgeführt worden, "aber oft zu spät", teilte der VGT mit.