Tiergarten Schönbrunn: Kind (2) nach Sturz in kritischem Zustand

Der Bub dürfte rund zwei Meter in die Tiefe gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen sein, wie die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mitteilte. Das Kind zog sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen zu und musste intubiert werden.

Laut Angaben der Polizei setzte die Mutter des Buben, der im Herbst drei Jahre alt wird, die Rettungskette sofort nach dem Unfall in Gang. Mehrere Rettungsteams waren zur Erstversorgung an Ort und Stelle. Der Rettungshubschrauber "Christopherus 9" brachte den verletzten Buben schließlich schwer verletzt in den Schockraum eines Krankenhauses.

