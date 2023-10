Tempo 150: Schwachsinnsforderung oder Befreiungsschlag?

Ein Befreiungsschlag für Autofahrer oder eine "Schwachsinnsforderung", die die Klimakatastrophe verschärft? Wenn es nach der FPÖ in Niederösterreich geht, soll es – wie berichtet – künftig erlaubt sein, mit 150 Stundenkilometern über Österreichs Autobahnen zu rasen. Eine solche Erhöhung der maximal erlaubten Geschwindigkeit auf "gut ausgebauten" Strecken, "wo es die Verkehrssicherheit erlaubt", sei "nur vernünftig", so Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Als Vorbild nannte er Tschechien und Italien, das Tempo 150 ab 2024 einführen werde.

Sinnvoll oder Schikane?

Die ÖVP hält unterdes an Tempo 130 fest. Die Grünen hingegen fordern Tempo 100. Deren Generalsekretärin Olga Voglauer warf Landbauer "Schwachsinnsforderungen" vor, die die Klimakatastrophe weiter anheizen würden. Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte niedrigeren Tempolimits in der Vergangenheit bereits mehrfach eine Absage erteilt, hält diese jedoch grundsätzlich für sinnvoll. In Oberösterreich sprechen die Freiheitlichen angesichts der Forderung nach Tempo 100 von einer "rein ideologisch begründeten Schikane". Für den NÖ-Landesvize stellt eine solche Reduktion der höchstzulässigen Geschwindigkeit einen "Rückschritt in die verkehrspolitische Steinzeit und nichts anderes als ein Angriff auf die Freiheit der Autofahrer und Pendler" dar.

Experten für Temporeduktion

Mit ihrer Forderung nach einer Anhebung des Tempolimits stellt sich die FPÖ gegen die Einschätzung von Verkehrsexperten. Diese plädierten heuer in einem Offenen Brief an die Bundesregierung für eine Temporeduktion auf Österreichs Straßen. Dass eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten die effizienteste Maßnahme zur Senkung verkehrsbedingter Treibhausgasemissionen, der Zahl der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr und der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen ist, sei "wissenschaftlich zweifelsfrei nachgewiesen", so die Forscher.

Wie stehen Sie dazu? Stimmen Sie ab:

