"Teure Abofalle": ÖAMTC und AK warnen vor falschem Gewinnspiel

Eine kurze Umfrage, nur ein paar Minuten und es winke als Gewinn ein "Auto-Notfallset": Ein Mail mit diesem Inhalt, vermeintlich verschickt vom ÖAMTC, landen derzeit in vielen elektronischen Postfächern. Der Mobilitätsclub hat mit diesen Nachrichten, "Phishing-Mails" genannt, aber rein gar nichts zu tun. Betrüger stellen Aussendungen oder Internetseiten von Unternehmen oder Vereinen täuschend echt nach und versuchen damit, Menschen um ihr Geld zu bringen.

Tatsächlich werden die "Gewinnerinnen und Gewinner" am Ende der Umfrage aufgefordert, die Versandkosten von zwei Euro zu übernehmen - dazu müssten sie ihre Bankdaten bekanntgeben. Und hier schnappe die Falle zu, so die Arbeiterkammer.

AK-Konsumentenschützerin Daniela Seiß erklärt: "Mit der Dateneingabe stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einem Abonnement zu, bei dem alle zwei Wochen 42 Euro vom Konto abgebucht werden. Diese Information befindet sich in einem gut versteckten Kostenhinweis."

Wer in die Falle getappt ist, sollte schriftlich den Rücktritt erklären, sowie eine Rückerstattung des abgebuchten Betrags fordern. Gibt es keine Reaktion, kann auch die Bank die unrechtmäßig abgebuchten Beträge rückerstatten. Die Konsumentenschützer raten außerdem dazu, die Kreditkarte für weitere Abbuchungen sperren zu lassen.

"Fragen online keine sensiblen Daten ab"

Der ÖAMTC hat bereits vor einiger Zeit vor der dreisten Masche gewarnt. Der Club initiiere keine Gewinnspiele, Umfragen oder Aktionen, bei denen sensible Daten wie Kreditkarteninformationen online abgefragt werden, so in einer Mitteilung am Freitag. Betroffene werden einmal mehr eindringlich darauf hingewiesen, möglichst keine persönlichen Daten anzugeben oder Links zu Webseiten zu öffnen, deren Authentizität nicht sicher ist.

Wer bereits Daten auf einer Phishing- Website eingegeben hat, sollte schnell handeln, um mögliche Schäden zu minimieren. Tipps für den richtigen Umgang mit betrügerischen Emails bzw. eine Anleitung, welche Schritte getroffen werden sollen, wenn bereits Daten eingegeben wurden, finden sich auf der Seite des ÖAMTC.

Tipps der AK-Experten

E-Mail-Adresse prüfen : Betrüger nutzen immer wieder die Namen bekannter Unternehmen und Organisationen für ihre Masche. Die dazugehörige E-Mailadresse lautet meist anders als das Original.

: Betrüger nutzen immer wieder die Namen bekannter Unternehmen und Organisationen für ihre Masche. Die dazugehörige E-Mailadresse lautet meist anders als das Original. Zeitdruck : Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schnell den Gewinn zu bestätigen, ist Vorsicht gefragt. Seriöse Gewinnspiele setzen Sie nicht unter Druck.

: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schnell den Gewinn zu bestätigen, ist Vorsicht gefragt. Seriöse Gewinnspiele setzen Sie nicht unter Druck. Geld überweisen : Überweisen Sie niemals Geld, um einen Gewinn zu erhalten.

: Überweisen Sie niemals Geld, um einen Gewinn zu erhalten. Abo-Fallen-Check: Auf der Webseite watchlist-internet.at sind die bekanntesten Abo-Fallen aufgelistet.

