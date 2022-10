Teuerung auch in Kindergärten spürbar

Auch Kindergarten-Fachkräfte nehmen die Belastung vieler Familien durch die aktuelle Teuerung wahr. Rund 16 Prozent der 540 befragten Pädagoginnen und Pädagogen bemerkten dies in ihrer Einrichtung "stark", 45 Prozent "ein wenig", zeigt eine am Montag präsentierte Studie von Volkshilfe und Kinderfreunden. In der Praxis zeige sich das dadurch, dass sich viele Familien Kindergartenkosten oder Ausflüge nur schwer leisten könnten. Dazu komme, dass die betroffenen Kinder weniger Kontakte und Freundschaften hätten.

Im Alltag wurde Kinderarmut vor allem bei der Ausstattung der Kinder (59 Prozent) sowie der Kindergartengebühr (43 Prozent) offenbar. Knapp ein Viertel der Befragten hat im Jahr 2021/22 erlebt, dass ein Betreuungsplatz wegen zu hoher Kosten gekündigt wurde. 35 Prozent sahen sich "nicht genügend" auf den Umgang mit armutsbetroffenen Familien vorbereitet.