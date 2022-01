Terror, Morde, Katastrophen: Wenn die Kriminaltechnik gebraucht wird

Mikroskopisch kleine Spuren von Kieselalgen aus dem Neusiedler See wiesen die Ermittler im Vorjahr auf die Spur eines mutmaßlichen Raubmörders, der sein Opfer im Raum von Mörbisch im Burgenland in einem Entwässerungskanal ertränkt haben soll. Denn die Algen-Spuren fanden sich schließlich auf den Geldscheinen, die der mutmaßliche Täter (29) dem 22-Jährigen geraubt hatte. Inzwischen ist der 29-Jährige aus Niederösterreich bereits schuldig gesprochen worden.

Wenn es in Kriminalfällen darum geht, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen aufzuspüren, dann treten die insgesamt 43 Kriminaltechniker des Bundeskriminalamtes in Wien in Aktion. Mit ihren Erkenntnissen können, wie im Burgenland, schwere Straftaten aufgeklärt werden. 39.000 Untersuchungen hätten die Expertinnen und Experten im Vorjahr durchgeführt, wie Innenminister Gerhard Karner gestern bilanzierte. Diese Zahl liege im Schnitt der vergangenen fünf Jahre.

Die technischen Profis des Bundeskriminalamtes decken die Fachgebiete Chemie, Waffen- und Formspuren, Urkunden und Handschriften, Biologie und Mikroskopie sowie Brand- und Explosionsursachenuntersuchungen ab. Von den rund 39.000 durchgeführten Analysen waren etwa 24.500 Suchtgiftanalysen. Zudem wurden 900 Schusswaffen untersucht und 5300 Handschriften- bzw. Urkundenuntersuchungen durchgeführt. 105 Mal ging es bei den Kriminaltechnikexperten um die Analyse von Brand- bzw. Explosionsursachen.

Ein "Aushängeschild"

"Die Arbeit unserer Ermittler wird maßgeblich durch die kriminaltechnischen Expertisen unterstützt", so der Minister. Dieser Teil der polizeilichen Arbeit habe in den vergangenen Jahrzehnten stetig an Bedeutung gewonnen, die Wiener Kriminaltechniker seien "ein internationales Aushängeschild" geworden, betont Karner. Die Experten kamen dabei 2021 auch in höchst aufsehenerregenden Fällen zum Einsatz, z. B. bei den kriminaltechnischen Untersuchungen nach dem Wiener Terroranschlag vom 2. November 2020.

Drogenlabor aufgedeckt

Außerdem trugen die Techniker im Vorjahr dazu bei, dass im Weinviertel ein geheimes Drogenlabor aufgedeckt worden war, in dem mehr als 100 Kilogramm Suchtmittel hergestellt worden waren.

Auch im Fall des Wiener "Bierwirts", der seine Ex-Partnerin erschossen hatte, war die Expertise der Kriminaltechniker gefragt. Sie lieferten den Nachweis, dass Schmauchspuren von der Tatwaffe an den Händen und der Kleidung des Täters hafteten. Dieser hatte ja lange Zeit behauptet, sich wegen seines massiven Alkohol- und Drogenkonsums nicht mehr richtig an den mutmaßlichen Mord erinnern zu können.

Involviert waren die Experten des Bundeskriminalamtes auch in die Brandursachenermittlungen nach dem verheerenden Waldbrand im Höllental in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich. Zudem konnte mit ihrer Hilfe ein groß angelegter illegaler Waffenhandel geklärt werden.

Weiterhin wirkten sich im Vorjahr die Covid-19-Maßnahmen auf die Arbeit des Bundeskriminalamtes aus. Aufgrund der Reisebeschränkungen kam es zu einem Rückgang der Untersuchungen von Pässen und anderen Reisedokumenten auf ihre Echtheit.

Zu einem Minus kam es dadurch auch bei Einbruchsdelikten, was weniger kriminaltechnische Untersuchungen im Vorjahr zur Folge hatte.