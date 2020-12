Terror in Wien: Zwei weitere Verdächtige festgenommen

Am 2. November starben vier Menschen bei dem tragischen Terroranschlag in Wien, mehrere wurden verletzt. Die Tat wurde von einer Person begangen, so viel steht fest. Die Ermittlungseinheit "2. November" sucht aber weiterhin nach möglichen Mitwissern und Unterstützern. Am Freitag konnten im Zuge der Ermittlungen zwei verdächtige Personen in Wien festgenommen werden, hieß es am Sonntag seitens der Staatsanwaltschaft Wien. Beide dürften im Zusammenhang mit dem Attentat stehen. Beamte sollen zudem mindestens eine Wohnung in der Bundeshauptstadt durchsucht haben.

DNA-Spuren auf Tatwaffe

Auf den Tatwaffen wurden DNA-Spuren von dem festgenommenen 26-jährigen Österreicher mit afghanischen Wurzeln gefunden. Bei dem zweiten Verdächtigen handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 30-jährigen Mann. Durchgeführt wurden die Festnahmen von der Spezialeinheit Cobra. Erfolgt waren die Zugriffe aufgrund von Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Wien.

Die beiden Männer wurden am Sonntag in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft stellte Anträge auf Untersuchungshaft. Diese seien beim Journalrichter eingelangt, heißt es aus dem Straf-Landesgericht Wien, das nun bis Dienstag Zeit hat, um über die U-Haft-Anträge zu entscheiden, sagt eine Gerichtssprecherin.

"Keinerlei Anhaltspunkte" gibt es derzeit für den Bericht der "Krone", wonach einer der Festgenommenen in einem noch in der Tat-Nacht aufgetauchten Handy-Kurzvideo eine Hauptrolle gespielt haben soll. Unterlegt ist das Video mit dem albanischen Rap-Song "AK47". In dem nur etwa zehn Sekunden langen Clip sieht man schemenhaft zwei Männer in einem BMW mit einer solchen Waffe, oder zumindest einer baugleichen Zastava M70.

Mehrere Festnahmen erfolgt

Der für den Terroranschlag in Wien verantwortliche 20-jährige Kujtim F. dürfte einem länderübergreifenden Netzwerk der radikalislamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angehört haben. Er hat am 2. November in der Wiener Seitenstettengasse vier Menschen getötet und 23 weitere teils schwer verletzt, bevor der vorbestrafte IS-Sympathisant selbst von der Polizei erschossen wurde. Der 20-Jährige war mit einem Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete bewaffnet. Nach dem Attentat kam es in Österreich bereits zu mehreren Festnahmen. Es wurde gegen mehr als 20 Personen ermittelt, zehn kamen in Untersuchungshaft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Terroranschlag in Wien Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.