Terminirrtum ließ 25-Jährigen ausrasten: Zwei Polizisten verletzt

Der Mann aus dem Drogenmilieu kam zu Mittag zur Polizeiinspektion Lieboch, da er zu einer Vernehmung geladen war, doch er hatte sich um einen Tag vertan und hätte erst am Donnerstag kommen sollen. Als die Beamten ihn darauf hinwiesen, drehte der Mann durch und attackierte die Polizisten.

Der 25-Jährige trat und schlug auf die Beamten ein, drohte sie umzubringen und würgte einen der Uniformierten, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der amtsbekannte Mann niedergerungen werden. Die Distriktsärztin ließ den Verdächtigen in eine Nervenklinik bringen. Die beiden Beamten wurden im UKH Graz behandelt, erlitten Prellungen und sind nun im Krankenstand. Der Steirer wurde angezeigt.

