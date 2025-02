Telefonbetrüger in Kärnten bei fingierter Geldübergabe festgenommen

Wie die Exekutive in einer Aussendung mitteilte, hatte der serbische Staatsbürger versucht, einer 73-jährigen Villacherin einen hohen Geldbetrag herauszulocken, indem er ihr mitteilte, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind zu Tode gekommen sei. Die Tochter der Frau erkannte jedoch den Betrug und alarmierte die Polizei.

Tochter alarmierte Polizei

Die 73-Jährige erhielt am Nachmittag einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer. Der Anrufer machte ihr glaubhaft, ihre Tochter habe Schuld an einem Verkehrsunfall und am Tod eines 11-jährigen Mädchens. Mit einer Kaution könne sie jedoch die Tochter vor einer Haftstrafe bewahren, redete der Mann ihr ein. Noch am selben Nachmittag übergab die Frau am Parkplatz einer Villacher Schule einem Geldboten einen sechsstelligen Betrag und fuhr wieder nach Hause. Kurz darauf meldete sich der Unbekannte ein weiteres Mal und verlangte mehr Geld. In der Zwischenzeit konnte die Frau aber mit ihrer 46-jährigen Tochter sprechen, die sofort die betrügerische Absicht hinter dem Anruf erkannte. Sie alarmierte umgehend die Polizei.

Zivile Kräfte oberservierten Übergabeort

Nachdem die Frau einer neuerlichen Geldübergabe zugestimmt hatte, observierten zivile Kräfte des Stadtpolizeikommandos Villach den angegebenen Ort. Dort wartete bereits der gleiche Geldbote wie bei der ersten Übergabe. Der Mann wurde von den Beamten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Bei dem 31-jährigen serbischen Staatsbürger konnte auch der zuvor ausgehändigte sechsstellige Geldbetrag sichergestellt werden. Das Kriminalreferat der Stadtpolizei Villach führt nun weitere Ermittlungen durch.

