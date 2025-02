Teenagerinnen (14, 16) in Wien mit Gasdruckwaffen beschossen

Zuerst war gegen 21.15 Uhr auf eine 16-Jährige in der Gitlbauergasse in Floridsdorf gefeuert worden. Sie wurde am Kopf getroffen und leicht verletzt. Wenig später schlug eine 14-Jährige in Donaustadt beim Rennbahnweg Alarm, nachdem Projektile sie verfehlten und einen Reklamekasten beschädigten. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang aus, berichtete die Landespolizeidirektion.

Bei dem noch unbekannten Verdächtigen soll es sich in beiden Fällen um eine dunkel gekleideten Mann im Alter zwischen 17 und 25 Jahren handeln, der in Begleitung einer Gruppe von jüngeren Personen unterwegs war. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise. Tipps werden in jeder Polizeiinspektion oder über den Notruf 133 entgegengenommen, wurde betont.

