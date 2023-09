Taxifahrer in Niederösterreich mit Messer attackiert

In Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) ist ein Taxilenker von einem Fahrgast mit einem Messer attackiert worden. Das Opfer wurde schwer verletzt und soll vorübergehend in Lebensgefahr gewesen sein. Der Verdächtige wurde laut "Kurier" festgenommen. Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde ein entsprechender Vorfall am Mittwoch bestätigt, nähere Details wurden zunächst nicht genannt.

Laut "Kurier" war die Attacke am Montag während einer Taxifahrt verübt worden. Anschließend soll der Angreifer geflüchtet sein. Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige am Dienstagabend festgenommen, wie auch die "NÖN" online berichteten. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

