Tatort Internet: Drastischer Anstieg bei Online-Straftaten

Die gute Nachricht vorweg: Im Vorjahr gingen erstmals seit 20 Jahren insgesamt weniger als 500.000 Anzeigen ein. Bis Jahresende werde man sich auch heuer auf dem gleichen Niveau bewegen, so die Prognose von Franz Lang, stellvertretender Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bei der Präsentation der inoffiziellen Halbjahresbilanz 2019 im Innenministerium.

Vor allem bei den "analogen Straftaten" gebe es eher einen Rückgang. Insgesamt seien aber bis Ende Juni 240.159 Straftaten angezeigt worden – um 4,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2018. Und das liege am teilweise enormen Anstieg der Internetkriminalität, die bisher mit insgesamt 13.020 Anzeigen um 50,4 Prozent zugenommen hat.

Stark sei der Anstieg bei "pornografischen Darstellungen Unmündiger", so Lang. Hier gehe es meist um "Sexting", wenn also Jugendliche untereinander Nacktaufnahmen teilen und diese via Internet weitergeschickt werden.

Zahlenmäßig der größte Faktor ist der Internetbetrug mit bis dato 8187 Anzeigen (Halbjahr 2018: 6188). Zu den häufigen Betrügereien zählen das Versenden von Gewinnversprechen via Mail, Fake-Webshops, falsche Identitäten und Kontaktdaten bei Internet-Bestellungen oder auch das Vortäuschen einer Liebesbeziehung.

Letztere Form des Betrugs, genannt "Lovescammer", betreffe beide Geschlechter. Claus Kahn vom Bundeskriminalamt schilderte dazu den Fall einer Österreicherin, die einem vermeintlichen britischen Geschäftsmann in 16 Tranchen gesamt 356.000 Euro auf Konten in Indonesien und der Türkei überwiesen hat. Im Bereich Online-Handel rät Kahn, prinzipiell keine Vorkasse zu leisten.

Österreichische Unternehmen werden immer öfter Opfer von Cybercrime (2315 Anzeigen im ersten Halbjahr, plus 60 Prozent). Meist verschlüsseln die Täter über Schadprogramme die Daten von Betrieben und erpressen diese dann. Die Experten raten hier, abzuwarten und nach Entschlüsselungsprogrammen zu suchen.

Um neben der Tätersuche die Zahl der Opfer von digitaler Kriminalität zu senken, kündigte Lang Informations- und Präventionskampagnen für Privatpersonen wie Unternehmen an.

Kein Anstieg bei Morden

Die Zahlen der „analogen Kriminalität“ werden heuer „nicht so dramatisch“ ausfallen, sagt der stellvertretende Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang. In der Halbjahresbilanz gebe es gleich viele „vollendete Tötungsdelikte“ wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Etwas höher liege man bei den versuchten Morden, sagt Lang, der keine konkreten Zahlen vorlegte. Im Gesamtjahr 2018 wurden österreichweit 130 Mordversuche registriert. Zu beklagen waren 73 Todesopfer, davon 41 Frauen.

Wegen der zu Jahresbeginn gestiegenen Zahl an Frauenmorden untersucht eine Screening-Gruppe 55 Morde und mehr als 100 Mordversuche seit Anfang 2018. Ergebnisse soll es „im Herbst“ geben. Vorwegnehmen könne man, dass das Hauptthema „Beziehung“ sei. Drogen/Alkohol/Gewalt hätten in Kombination dazu oft zur Eskalation geführt. Untersucht werde auch der häufigere Einsatz von Messern bei den Gewaltdelikten. Vorab: Besonders problematisch seien große Messer (Dolche) und „Einhand-bedienbare Messer“.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at