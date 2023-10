Serien-Taschendieb kam per Mietwagen aus Deutschland

Dann verschwand er wieder, um Wochen später erneut zuzuschlagen. Die Polizei hat den Verdächtigen nun mittels Fotoabgleich in der deutschen Stadt Heidelberg ausgeforscht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Seit Dezember 2022 gab es in Graz mehrfach auffallend viele Taschendiebstähle nach demselben Muster innerhalb kürzester Zeit und in ähnlicher Umgebung. Danach verschwand der Täter wieder für einige Zeit von der Bildfläche, so die Ermittler. Im September und Oktober gab es erneut wieder Diebstähle nach demselben Muster. Die Kriminalisten kamen dem Täter aber auf die Spur: Sie fanden heraus, dass Mitte Oktober in Heidelberg ein Serientaschendieb festgenommen wurde.

Auf den Fotos der Kollegen aus Deutschland war derselbe Mann wie der Verdächtige aus Graz zu sehen. Es handelt sich um einen 38-jährigen Polen, der in Deutschland lebt. Er sitzt dort nun in Haft, hieß es seitens der Polizei. Er dürfte für seine Beutezüge mehrfach für einen Tag ein Mietfahrzeug genommen haben und nach Graz gefahren sein. In der steirischen Landeshauptstadt wurden ihm bisher 16 Taschendiebstähle nachgewiesen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.