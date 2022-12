Tankstelle aus Geldnot überfallen: Beschuldigter geständig

Polizeiangaben vom Montag zufolge gab der 16-Jährige Geldnot als Motiv an. Der einschlägig vorbestrafte iranische Staatsbürger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Der Jugendliche hatte die Tankstelle am Freitag kurz nach 14 Uhr betreten. Er war mit Schal, schwarzer Kappe sowie Kapuze maskiert gewesen. Im Objekt bedrohte der Teenager eine Angestellte mit einer Spielzeug-Schusswaffe. Die Frau öffnete die Kassa, der Beschuldigte entnahm einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag und machte sich aus dem Staub. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb unverletzt.

Auf der Flucht in seine nahe gelegene Wohnung warf der 16-Jährige die vermeintliche Waffe und seine Maskierungsutensilien weg. Die bei der Tat getragene Kleidung platzierte er in einer frei zugänglichen Gartenhütte. Im Zuge einer Alarmfahndung wurde der Iraner schließlich in der Wohnung festgenommen.

