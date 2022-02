Täter legte Feuer, um Mord zu verschleiern

Erst vergangene Woche hat in Graz ein Apotheker seine Mutter und seinen Bruder erschossen und danach Selbstmord begangen. In der Nacht auf Montag kam es in der steirischen Landeshauptstadt zu einer neuerlichen Gewalttat. In einer Messie-Wohnung in der Waagner-Biro-Straße wurde die Leiche einer 41-jährigen Frau gefunden.

Montagvormittag schlug ein Wohnungsnachbar dann Alarm: Nachdem er aus der unversperrten Wohnung nebenan Rauchgeruch wahrgenommen hatte, hielt er Nachschau und entdeckte die Leiche. Gebrannt hatte es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, das Feuer war von selbst erloschen. Nur noch Ruß und Rauchgeruch wiesen auf das Brandgeschehen hin.

Die Brandermittler des Landeskriminalamtes nahmen ihre Untersuchungen auf – und stellten rasch fest, dass die Frau vermutlich durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen war. Die Obduktion am Nachmittag bestätigte massive Gewalteinwirkung. Nicht die Rauchgase hatten zum Tod geführt, sondern mehrere Stichverletzungen.

Daraufhin rückten auch die Mordermittler und Spurensicherer zum Tatort aus. Die Tatwaffe konnte in der Wohnung im vierten Stock sichergestellt werden. Um welches Stichwerkzeug es sich dabei handelt, wollte die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen nicht bekannt geben. Die 41-Jährige war beschäftigungslos und Alkoholikerin. Sie lebte in der Einzimmerwohnung, die einer sogenannten Messie-Wohnung glich. Gerade deshalb gestaltete sich die Spurensicherung schwierig. "Das Zimmer war voll mit Abfällen und anderem Zeug", schildert ein Beamter den Tatort. Die Mordermittler haben das Grazer Bahnhofsmilieu ins Visier genommen. Im Bereich des Hauptbahnhofes halten sich immer wieder Drogenabhängige, Alkoholiker und Obdachlose auf.

Auch das Opfer verkehrte in diesen Kreisen. Am Abend verfolgten die Kriminalisten bereits eine vielversprechende Spur: Bei den Recherchen im Bahnhofsmilieu waren sie auf einen Verdächtigen gestoßen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und bis in die späten Abendstunden vernommen. Ein Ergebnis stand bei Redaktionsschluss jedoch noch aus.