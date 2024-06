Sylt-Video: Beteiligte nach Vorfall in Mödling großteils ausgeforscht

Die Ermittlungen seien weiter im Laufen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage einen Medienbericht. Beim Faschingsumzug im Februar in der Stadt war auf einem Wagen - wie auch auf der deutschen Insel Sylt - "Ausländer raus!" zu Gigi D'Agostinos "L'amour toujours" gegrölt worden. Der Vorfall in Mödling wurde auf Video aufgenommen.

LSE-Beamte sind mit Erhebungen befasst. Nach Abschluss der Ermittlungen geht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Zu prüfen ist, ob ein strafrechtlich relevanter Tatbestand vorliegt.

