Swift-Konzertabsage: Westbahn refundiert die Zugtickets, ÖBB nicht

Bild: Westbahn

Die Westbahn kommt den verhinderten Besucherinnen und Besuchern der abgesagten Taylor Swift-Konzerte entgegen: Wer von der Information gestern spätabends überrascht wurde und daher seine Westbahn-Tickets für die heutige Anreise kurzfristig nicht mehr stornieren konnte, bekomme aus Kulanzgründen eine 100-prozentige Refundierung (inkl. Stornogebühren). "Dazu müssen Sie sich per E-Mail an unser Team unter meinenachricht@westbahn.at inkl. Ticketnummer wenden", so die Westbahn.

Betroffen sind An- und Abreisen von Freitag, 9. bis inklusive Sonntag, 11. August. Man sei bemüht rasch zu reagieren, bitte aber um Geduld, dass dies ein wenig Zeit in Anspruch nehmen werde, hieß es von der Westbahn in einer Aussendung.

Bei ÖBB keine derartige Lösung

Bei den ÖBB wird es keine derartige Lösung geben. Dies sei nicht möglich, da die Bundesbahnen nicht nachvollziehen könnten, wer die Tickets extra für eines der Konzerte des US-Superstars gekauft hat, so die ÖBB auf APA-Anfrage.

