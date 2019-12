Supermarkt-Kekse enthalten sehr oft Palmöl

Das hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) festgestellt. Den größten Anteil an palmölfreien Produkten gab es bei Lebkuchen und Dominosteinen. Palmöl steht aus ökologischen Gründen in der Kritik, weil die massenhafte Verwendung riesige Anbauflächen nötig macht, "ganze Landstriche werden deshalb zerstört", sagt VKI-Projektleiterin Birgit Beck. "Auffällig war, dass Palmöl auch in Backwerk enthalten war, bei dem in der klassischen Rezeptur eine Verwendung von Fetten und Ölen gar nicht vorgesehen ist, beispielsweise in mehr als der Hälfte der Zimtsterne und Kokosbusserl." Konsumenten helfe deshalb nur das genaue Studium der Zutatenliste.

