Südafrika-Mutation: Weiterer Fall in der Obersteiermark bestätigt

Die 60 Jahre alte Frau befindet sich momentan in stationärer Behandlung, teilte die Landessanitätsdirektion über die Kommunikation Land Steiermark mit.

Laut den Behörden steht die Ansteckung im Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der südafrikanischen Virusmutation in der obersteirischen Kaserne Aigen im Ennstal im Bezirk Liezen. Die Kontaktpersonen wurden schnellstmöglich ermittelt und unverzüglich abgesondert. Von einer weiteren Ausbreitung über den Kreis der Kontaktpersonen hinaus wird derzeit nicht ausgegangen.

Möglicher Fall in Salzburg

Die südafrikanische Coronavirus-Mutation B.1.351 dürfte nun auch in Salzburg angekommen sein. Wie die Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte, ist der 15-jährige Sohn eines in der Stadt lebenden Mannes aus Afrika von der Infektion betroffen. Es sei davon auszugehen, dass sich der hochgradige Mutationsverdacht bestätige. Es wäre damit das erste bestätigte Auftreten der neuen Virusvariante im Bundesland.

Die Mutation B.1.351 verbreitet sich bisherigen Erkenntnissen zufolge offenbar schneller als bisher bekannte Stämme. Vermutet wird auch, dass sie schwerere Erkrankungsverläufe auslöst und häufiger junge Menschen befällt. Auch der zuletzt zugelassene Impfstoff von AstraZeneca soll nur einen geringen Schutz gegen die Virusvariante aus Südafrika bieten.

Familie seit 5. Februar isoliert

Als Indexperson für die aktuelle Infektion gilt derzeit der Vater des Jugendlichen. Er hat sich in Südafrika aufgehalten und war am 2. Februar per Flugzeug über Wien kommend nach Salzburg zurückgekehrt. Drei Tage später wurde er positiv getestet - dabei war aber zunächst nicht klar, ob er sich mit einer Mutation des Virus angesteckt hat. Bei seinem nun ebenfalls infizierten Sohn verhärtete sich der Verdacht auf B.1.351 hingegen massiv. Die Behörden haben darum eine weiteres Screening der insgesamt siebenköpfigen Familie angeordnet. Die Ergebnisse der Sequenzierung der Proben sollen im Lauf der nächste Woche vorliegen.

Die gesamte Familie befindet sich seit dem 5. Februar in streng überwachter Quarantäne. Auch das Contact Tracing wurde durchgeführt. Die Salzburger Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz zeigte sich in einer ersten Reaktion nicht beunruhigt. "Wenn die Familienmitglieder die einzigen Kontaktpersonen zu dem Indexfall waren und die Absonderungsbescheide streng eingehalten wurden, dürfte es bei einem abgegrenzten Haushalts-Cluster bleiben", erklärte sie.

Die Gesundheitsbehörden hätten ihre Arbeitsweise schon seit längerem auf die Virus-Mutationen ausgerichtet. "Im Contact Tracing werden Kontaktpersonen der ersten Kategorie generell bereits am fünften Tag nach dem positiven Test ein zweites Mal abgestrichen", sagte Juhasz. Kontakte der Kategorie 2 werden auch einem Test unterzogen, zudem müssen Haushaltsangehörige von Kontaktpersonen der ersten Kategorie außerhalb des Haushalts eine FFP2-Maske tragen. In Salzburg werde zudem jeder positive PCR-Test in Partnerlaboren des Landes auf Mutationen untersucht. "Wir wissen also sehr schnell wo sich Varianten ausbreiten und brauchen erst gar nicht auf das Ergebnis einer aufwendigen Vollgenom-Sequenzierung zu warten", so Juhasz.

318 bestätigte Fälle in Tirol

Laut Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), die SARS-CoV-2-Varianten in Österreich tabellarisch veröffentlicht, hat es bereits Anfang Februar einen nachgewiesenen Fall der südafrikanischen Variante in Salzburg gegeben. Wie das Land am Dienstag zur APA sagte, zähle man die betroffene Person aber nicht zur Salzburger Statistik. Sie habe zwar einen Wohnsitz in Salzburg, wurde aber in Tirol getestet und sei auch in Tirol aufhältig.

Die Anzahl der durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigten Südafrika-Mutationsfälle ist in Tirol im Vergleich zum Vortag stabil bei 318 geblieben. Indes wurden elf neue Verdachtsfälle verzeichnet. Damit gab es aktuell 198 Verdachtsfälle, die im PCR-Screening eine Auffälligkeit aufwiesen, teilte das Land am Dienstag mit. Diese sollen nun für eine etwaige Bestätigung teil- oder vollsequenziert werden.

Innsbruck. Von den 318 bestätigten Fällen waren 176 vollsequenziert und 142 teilsequenziert. Unter allen Fällen zusammen - also vollsequenziert, teilsequenziert und Verdachtsfällen - gab es einen Anteil von aktuell 136 aktiv Positiven.

Über 58 Prozent der bestätigten und unbestätigten Südafrika-Fälle waren im Bezirk Schwaz zu verzeichnen. Rund 19 Prozent waren auf den Bezirk Kufstein und elf Prozent auf den Bezirk Innsbruck-Land zurückzuführen. In der Landeshauptstadt Innsbruck traten rund fünf Prozent der Fälle auf und im Bezirk Reutte drei Prozent. Über ein Prozent der Fälle war jeweils in den Bezirken Kitzbühel und Imst zu verzeichnen und unter einem Prozent in den Bezirken Landeck und Lienz.

