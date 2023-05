Suchaktion nach vermisstem Wanderer in Niederösterreich

Der Mann gilt seit Pfingstmontag als abgängig. Nach Angaben der Bergrettung Niederösterreich/Wien waren 46 Helfer in die Aktion involviert, unter ihnen auch Mitglieder aus der Steiermark. Ebenfalls im Einsatz standen u.a. Suchhunde sowie Polizei und Feuerwehr.

Zuletzt gesehen worden war der laut Polizei 35-jährige Wanderer am Montag gegen 16.30 Uhr bei der Almrauschhütte. Im Raum St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) startete noch in den Nachmittags- bzw. Abendstunden die Suche. Beteiligt waren 35 Mitglieder der Bergrettung, Beamte der Alpinpolizei, zahlreiche Suchhunde sowie zwei Hubschrauber.

Polizei bittet um Hinweise

Der nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich physisch und psychisch beeinträchtigte Wiener war mit seinem Vater im Bereich Feistritzer Schwaig im Bezirk Neunkichen unterwegs. Gegen 13.00 Uhr habe er sich in einem kurzen unbeaufsichtigten Moment entfernt.

Der Abgängige wird als 1,85 Meter groß und etwa 95 Kilo schwer beschrieben. Er hat dunkelbraune, kurze Haare. Bekleidet war der 35-Jährige u. a. mit einer schwarzen Stoffhose und einem grau-melierten T-Shirt mit roten Nähten und roter Aufschrift. Er trug schwarze Halbschuhe aus Leder und hat vermutlich zwei Wanderstöcke bei sich. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Aspang (Tel.: 059133-3351) erbeten.

